В Вешенской спасатели вскрыли запертую квартиру и нашли пенсионера с инсультом

Спасатели Ростовской области вскрыли дверь и нашли пенсионера с признаками инсульта на полу.

Источник: Комсомольская правда

В станице Вешенской дочь пожилого мужчины обратилась к специалистам, потому что отец перестал отвечать на звонки и не открыл дверь квартиры, которая была заперта изнутри, сообщили в ДПЧС Ростовской области. Прибывшие спасатели вскрыли замок и обнаружили пенсионера на полу с симптомами инсульта.

— Медики незамедлительно оказали помощь, благодаря чему жизнь пострадавшего была спасена, — говорится в сообщении.

По данным ДПЧС, вызов поступил 2 января, и это был один из двух выездов за сутки: ранее спасатели помогли доставить в больницу маломобильного пациента, обеспечив безопасную транспортировку.

В ведомстве напомнили, что при подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать экстренные службы, особенно если человек не выходит на связь и не открывает дверь.

