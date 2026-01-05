В Вешенской спасатели вскрыли запертую квартиру и нашли пенсионера с инсультом

В станице Вешенской дочь пожилого мужчины обратилась к специалистам, потому что отец перестал отвечать на звонки и не открыл дверь квартиры, которая была заперта изнутри, сообщили в ДПЧС Ростовской области. Прибывшие спасатели вскрыли замок и обнаружили пенсионера на полу с симптомами инсульта.
— Медики незамедлительно оказали помощь, благодаря чему жизнь пострадавшего была спасена, — говорится в сообщении.
По данным ДПЧС, вызов поступил 2 января, и это был один из двух выездов за сутки: ранее спасатели помогли доставить в больницу маломобильного пациента, обеспечив безопасную транспортировку.
В ведомстве напомнили, что при подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать экстренные службы, особенно если человек не выходит на связь и не открывает дверь.
