В Вешенской спасатели вскрыли запертую квартиру и нашли пенсионера с инсультом

В станице Вешенской дочь пожилого мужчины обратилась к специалистам, потому что отец перестал отвечать на звонки и не открыл дверь квартиры, которая была заперта изнутри, сообщили в ДПЧС Ростовской области. Прибывшие спасатели вскрыли замок и обнаружили пенсионера на полу с симптомами инсульта.