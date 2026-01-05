В Ростове пешехода сбили и отбросили на встречную машину — мужчина погиб

В Ростове-на-Дону утром в понедельник, 5 января, 58-летний водитель насмерть сбил 62-летнего пешехода на улице Красноармейской в районе дома № 40. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, после удара его отбросило на встречный автомобиль. Пешеход погиб на месте.
В ведомстве уточнили, что вторым участником ДТП стала машина под управлением 40-летнего водителя.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи МВД России по Ростовской области.
В Госавтоинспекции напомнили, что переходить проезжую часть нужно только в специально отведенных местах и соблюдать ПДД, особенно в темное время суток и при интенсивном движении.
Читайте также.
В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.
Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).