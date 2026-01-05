Что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством

В Беларуси православные верующие отмечают Сочельник перед Рождеством 6 января 2026 года. В этот день принято завершать все основные приготовления к празднику Рождества Христова.
Рождественский сочельник 6 января, история.
Название Сочельник возникло от слова сочиво. Речь идет про постную кашу. Ее принято готовить как 6 января, так и 7 числа. Разница состоит только в том, что в Сочельник было принято готовить постную кашу.
Рождественский Сочельник 6 января, традиции.
Главная традиция Сочельника состоит в том, что православные верующие, по возможности, соблюдают строгий пост, не употребляя пищу до появления первой звезды. В указанный день готовили постную кашу — кутью. Кроме того, дом старались украшать еловыми ветками, а также свечам. Под елку ставили подарки, символизировавшие дары, которые принесли волхвы новорожденному Иисусу Христу.
Еще одна традиция заключается в том, что Сочельник проводили в кругу семьи. Обязательно старались посетить всенощное бдение в храме. А еще существовала традиция колядования. Она распространена по всей Беларуси. Так, взрослые и дети переодевались в Козу, брали с собой колядную звезду, ходили по домам и пели рождественские песни-колядки. За это они получали угощения.
Рождественский Сочельник, что нельзя делать.
Не следует ссориться, вступать в конфликты. Запрещено надевать темную одежду. Кроме того, 6 января, по возможности, не употреблять пищу до появления на небе Вифлеемской звезды. Нельзя заниматься генеральной уборкой, бытовыми делами.
Рождественский Сочельник, что можно делать.
По традиции, 6 января старались провести вместе с семьей. На стол ставили постную кутью. Вечером обязательно шли в церковь на службу. А еще на небе искали первую звезду, которая была самой яркой и символизировала рождение Иисуса Христа. Кроме того, 6 января шли колядовать.
Рождественский Сочельник, народные приметы на 6 января.
По традиции, метель предсказывала урожай меда. В том случае, если оттепель, то окажется неурожай огурцов.
