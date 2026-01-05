Стоимость килограмма плова в разных регионах Узбекистана — инфографика

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в декабре 2025 года от более 97,7 тыс. сумов до свыше 115,4 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от более 98,1 тыс. сумов до свыше 116,1 тыс. сумов.