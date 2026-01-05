Ричмонд
Стоимость килограмма плова в разных регионах Узбекистана — инфографика

Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.

Источник: Нацкомстат Узбекистана

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в декабре 2025 года от более 97,7 тыс. сумов до свыше 115,4 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от более 98,1 тыс. сумов до свыше 116,1 тыс. сумов.

Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.

Самый дорогим плов по итогам декабря прошлого года остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно было отведать — в Каракалпакстане.

Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.