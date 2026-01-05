Врачи рекомендуют воронежцам отдыхать на новогодних каникулах активно

Новогодние каникулы в самом разгаре. Воронежцы отдыхают от напряженной работы в течение прошедшего года и набираются сил перед новым. В региональном минздраве рассказали, как провести эти дни с максимальной пользой для организма и зарядиться энергией.
— Качественный отдых снижает эмоциональное напряжение, уровень кортизола и помогает быстро вернуться к работе. Прогулки на природе успокаивают зоны мозга, отвечающие за тревогу, спорт (лыжи, каток, домашние тренировки) улучшают кровоток и сон, — рассказали специалисты.
По мнению врачей, отдых у телевизора или за просмотром «ленты» — не самые полезные, хотя и популярные, занятия. Они создают иллюзию расслабления, не давая энергии.
— Планируйте отдых осознанно, как рабочие задачи. Утренняя пробежка или йога, прогулка после ужина или чтение книги вместо сериала принесут очень много пользы. Выбирайте занятия с «погружением»: спортивные игры с семьей, творчество, живое общение — они отвлекают от мыслей о делах лучше пассивного просмотра, — считают эксперты.
В эти дни можно смело отпустить «вину за отдых» и позволить себе расслабиться. Потребность в восстановлении — базовая, особенно в насыщенный праздничный сезон.