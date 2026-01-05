Муж и жена из частной фирмы рассказали, что директор завода в Березе 80 раз получал взятки

В Березе муж и жена заявили на бывшего директора-взяточника на госпредприятии. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Следователи установили, что глава госпредприятия каждый месяц получал взятки от супругов-арендодателей, являющихся директором и бухгалтером частной фирмы. Незаконные денежные вознаграждения передавали за заключение и продление договора аренды помещения, которое принадлежало заводу, а также за своевременную оплату арендных платежей.
При этом супруги, для которых пустовавшее помещение стало только источником регулярных расходов на обслуживание, были заинтересованы в его сдаче в аренду. После того, как был получен арендный платеж, бухгалтер платила за коммунальные услуги по объекту. А после из оставшейся суммы удерживались заранее оговоренные 210 долларов, а остальная сумма возвращалась в качестве взятки директору госпредприятия через его родственников.
В июле 2025 года муж и жена сами пришли в милицию и подробно рассказали о преступной схеме. Следователи документально подтвердили общий размер полученных экс-директором взяток за это время. За семь лет взятки, полученные 80 раз, превысили 200 тысяч белорусских рублей. Свою вину фигурант не признал и от дачи показаний отказался. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси), за что грозит до 15 лет тюрьмы. До суда он заключен под стражу.
Директора частной фирмы и его жену от уголовной ответственности освободили (примечание к ст.431 Уголовного кодекса Беларуси).
