Муж и жена из частной фирмы рассказали, что директор завода в Березе 80 раз получал взятки

В июле 2025 года муж и жена сами пришли в милицию и подробно рассказали о преступной схеме. Следователи документально подтвердили общий размер полученных экс-директором взяток за это время. За семь лет взятки, полученные 80 раз, превысили 200 тысяч белорусских рублей. Свою вину фигурант не признал и от дачи показаний отказался. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси), за что грозит до 15 лет тюрьмы. До суда он заключен под стражу.