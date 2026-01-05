Белоруска Арина Соболенко показала, как победить в игре камень, ножницы, бумага

Соболенко вновь приняла «участие» в «Битве полов». Белоруска сыграла с 20-й ракеткой мира, американским теннисистмо Томми Полем в популярную игру «Камень, ножницы, бумага» и вышла победительницей. Три раза подряд Арина Соболенко выбирала «бумагу», а на четвертый, который оказался финальным — «камень».