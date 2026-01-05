Бастрыкин обратил внимание на разбитую дорогу в Калининградской области

В региональном Следственном комитете по этому факту уже возбуждалось уголовное дело. Но оно было отменено заместителем прокурора Черняховска Татьяной Батуро. В СКР обжаловали это решение вплоть до до первого заместителя прокурора Калининградской области Алексея Тимошенко, но результата нет.