Под Уфой столкнулись «Гранта» и «Тойота Ярис»: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня днем, 5 января, в Уфимском районе Башкирии в результате ДТП погибли два и пострадали три человека. По данным республиканской Госавтоинспекции, на 32 километре западного обхода Уфы, на дороге столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Ярис». Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.