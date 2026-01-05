Ричмонд
Под Уфой столкнулись «Гранта» и «Тойота Ярис»: есть погибшие и пострадавшие

В аварии под Уфой погибли два и пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 5 января, в Уфимском районе Башкирии в результате ДТП погибли два и пострадали три человека. По данным республиканской Госавтоинспекции, на 32 километре западного обхода Уфы, на дороге столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Ярис». Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

Как сообщили в ГАИ по Башкирии, езе троих участников аварии с различными травмами госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, МЧС и медики.

На место происшествия прибыл заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщили в прокуратуре Башкирии.

