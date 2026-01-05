В Иркутской области провели более 3 тыс патриотических мероприятий

Ключевыми событиями года стали: Открытие свыше 600 именных «Парт Героя» в память о земляках. Проведение региональных конкурсов: имени А. П. Белобородова «Во славу Отечества» (около 200 участников) и часовых Поста № 1 «Памяти павших — достойны!» (100 школьников из 13 территорий). Участие 80 образовательных организаций во Всероссийской акции «Сад памяти», в ходе которой было высажено более 5 тысяч сосен в «Аллее Защитникам Отечества».