В Иркутской области провели более 3 тыс патриотических мероприятий

В 2025 году, объявленом Годом защитника Отечества, в образовательных организациях Иркутской области состоялось более 3 тысяч тематических мероприятий. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что патриотическое воспитание молодёжи остаётся одним из приоритетов.
— В прошлом году особый акцент был сделан на 80-летии Великой Победы и на примерах мужества современных участников специальной военной операции. В уроках мужества и классных часах приняли участие около 100 ветеранов и более 40 военнослужащих, — рассказывают власти области.
Ключевыми событиями года стали: Открытие свыше 600 именных «Парт Героя» в память о земляках. Проведение региональных конкурсов: имени А. П. Белобородова «Во славу Отечества» (около 200 участников) и часовых Поста № 1 «Памяти павших — достойны!» (100 школьников из 13 территорий). Участие 80 образовательных организаций во Всероссийской акции «Сад памяти», в ходе которой было высажено более 5 тысяч сосен в «Аллее Защитникам Отечества».