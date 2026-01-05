Ричмонд
Минтранс проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей

Минтранс проработает установление льготных тарифов в такси для многодетных семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Минтранс вместе с региональными властями проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей, инициативу включили в правительственный план поддержки многодетности до 2036 года.

«Выработка предложений по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок легковыми такси, предусмотрев в том числе установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей», — говорится в документе.

Минтрансу и региональным властям также предстоит выработать предложения об обеспечении закупок транспортных средств для перевозки родителей с детьми в колясках. При этом таксопарки должны быть обеспечены машинами с детскими удерживающими устройствами.

В документе указано, что эти задачи следует выполнить до 2030 года.