Любой человек теперь может отобрать наследство у гражданина Молдовы и даже засудить его, а дети уже не первые в очереди: Что еще нужно знать о поправках к закону

Ещё одно изменение связано с так называемыми «недостойными наследниками». Теперь любой заинтересованный человек сможет обратиться в суд и попросить лишить кого-то права на наследство. Решение будет принимать суд, а лишение начнёт действовать только после того, как решение вступит в законную силу.