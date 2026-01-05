Любой человек теперь может отобрать наследство у гражданина Молдовы и даже засудить его, а дети уже не первые в очереди: Что еще нужно знать о поправках к закону

С 1 января 2026 года в Молдове начнут действовать новые, более простые правила, связанные с наследством. Новые правила призваны упростить оформление имущества и лучше защитить интересы близких родственников, сообщает Monitorul fiscal.
Одно из главных новшеств касается супругов. Переживший супруг снова относится к первой очереди наследников. Дети умершего и переживший супруг наследуют имущество в равных долях. Супруг, помимо своей доли, может получить мебель и предметы быта из общего дома — если они нужны для нормальной жизни и ведения хозяйства.
Ещё одно изменение связано с так называемыми «недостойными наследниками». Теперь любой заинтересованный человек сможет обратиться в суд и попросить лишить кого-то права на наследство. Решение будет принимать суд, а лишение начнёт действовать только после того, как решение вступит в законную силу.
Также уточнили, когда наследство считается принятым. Это происходит, если наследник вовремя подал нотариусу официальное заявление о принятии наследства или фактически начал пользоваться наследственным имуществом. При этом заявление можно заверить у любого нотариуса в Молдове или у другого уполномоченного лица, которое имеет право удостоверять юридические документы.
Срок для принятия наследства составляет 12 месяцев со дня открытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, нотариус, ведущий наследственное производство, может продлить срок для принятия наследства, если наследник пропустил срок по обоснованным причинам, и при отсутствии возражений остальных наследников. В противном случае сроки устанавливает суд.
Изменения применяются к наследству лиц, умерших 1 января 2026 года или после этой даты.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.
Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).
Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.
Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).
Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.
А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).