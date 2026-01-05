Долина перенесла на более поздний срок дату передачи квартиры Лурье

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно, — сказала ТАСС Свириденко. — Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет».
В конце декабря 2025 года адвокат сообщила, что Лариса Долина съедет из проданной квартиры в Хамовниках не раньше 5 января. При этом Полина Лурье просила передать ей квартиру до 30 декабря, но получила отказ.
Лариса Долина в 2024 году продала квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Затем певица заявила, что стала жертвой мошенников, и добилась в суде признания сделки недействительной. 16 декабря Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину.