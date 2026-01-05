Выявлен набор из 331 гена, критически важных для формирования нейронов мозга

В результате этих манипуляций исследователям удалось выявить набор из 331 гена, чье повреждение вело к тому, что стволовые клетки теряли способность превращаться в нейроны или же этот процесс существенным образом нарушался. В их число вошли как уже известные участки ДНК, играющие важную роль в работе нервной системы, так и несколько генов, которые в прошлом связывались с метаболизмом и не ассоциировались с дефектами развития мозга.