Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Самым древним документом в Федеральном архивном агентстве России (Росархив) является кириллическая рукопись конца XI — начала XII века — Саввина книга, рассказал в интервью РИА Новости глава Росархива Андрей Артизов.
«Эта рукописная книга — один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках. Из монастырей, печатного двора поступила в архивы, теперь хранится в Российском государственном архиве древних актов», — рассказал Артизов.
Он напомнил, что Саввина книга — один из самых древних сохранившихся до наших дней кириллических документов. Знаменитое Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим рукописным памятником, созданным на Руси, и хранится в отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (Российской национальной библиотеки), всего на несколько лет старше Саввиной книги.
«Но и тот, и другой документ фактически создавались по заказу одного посадника в Великом Новгороде», — заметил Артизов.
Глава Росархива также рассказал об удивительной встрече этих двух памятников на одной площадке несколько лет назад.
«В 2018 году на выставке к столетию Архивной службы России два этих документа встретились. Вот такие удивительные вещи случаются через тысячу лет», — сказал он.