Назван самый древний документ, хранящийся в Росархиве

Он напомнил, что Саввина книга — один из самых древних сохранившихся до наших дней кириллических документов. Знаменитое Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим рукописным памятником, созданным на Руси, и хранится в отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (Российской национальной библиотеки), всего на несколько лет старше Саввиной книги.