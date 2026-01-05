Новые природоохранные территории появятся в Сочи в 2026 году

В Сочи создадут семь особо охраняемых зон. В 2025 году началось создание особо охраняемых зон: «Роща в Чемитоквадже», «Мамайский хребет», «Зеленая зона на Навагинской», «Массив на Мамайке». Экологическое обследование завершено, проекты постановлений согласуются. В 2026 году планируется создать еще три ООПТ: «Северный склон Бытхи», «Теренкур Бзогу-Мацеста», «Зеленая зона в Аибге».