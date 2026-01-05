Новые природоохранные территории появятся в Сочи в 2026 году

В Сочи создадут семь особо охраняемых зон. В 2025 году началось создание особо охраняемых зон: «Роща в Чемитоквадже», «Мамайский хребет», «Зеленая зона на Навагинской», «Массив на Мамайке». Экологическое обследование завершено, проекты постановлений согласуются. В 2026 году планируется создать еще три ООПТ: «Северный склон Бытхи», «Теренкур Бзогу-Мацеста», «Зеленая зона в Аибге».
Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул: сохранение природы — приоритет для курортной столицы. Город делает всё, чтобы Сочи оставался цветущим и экологически благополучным.
Чтобы защитить зеленые насаждения, совместно с учеными РАН разработана система химической обработки, особенно для пальм, с многократной обработкой от вредителей, на что выделено более 29 миллионов рублей.
Компенсационное озеленение стоимостью свыше 400 миллионов рублей подарило Сочи более 33 тысяч новых растений: хвои, декоративные и листопадные деревья, пальмы. Особый акцент сделан на кустарниках, количество которых выросло в восемь раз — свыше 31 тысячи растений живой изгороди.
Городские клумбы, занявшие 8 тысяч квадратных метров, расцвели полумиллионом цветов: от тюльпанов до бегоний. Впервые были высажены новые виды — тагетес и ангелония.