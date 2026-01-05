В Ростове на базе ЮФУ создадут «Технологическую долину»

В Ростове-на-Дону на базе кампуса ЮФУ планируют создать «Технологическую долину» с учебно-лабораторными корпусами и научно-производственными зданиями. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь после встречи с ректором ЮФУ Инной Шевченко. Первое звено проекта — Центр микро- и малотоннажной химии — должны открыть уже в феврале.
По словам Юрия Борисовича, в рамках проекта планируются три современных учебно-лабораторных корпуса — международный, медицинский и химический — а также здания для формирования инновационного кластера.
В центре микро- и малотоннажной химии, как отмечается, будут создавать сложные химические соединения, чтобы «связать лабораторную науку и реальное производство».
Глава Ростовской области добавил, что «долина» должна стать площадкой, где образование, наука и промышленность работают как единая экосистема, а сам проект может войти в число ключевых для научно-технологического развития региона до 2030 года.
