Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на базе ЮФУ создадут «Технологическую долину»

В ЮФУ в феврале откроют центр микро- и малотоннажной химии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на базе кампуса ЮФУ планируют создать «Технологическую долину» с учебно-лабораторными корпусами и научно-производственными зданиями. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь после встречи с ректором ЮФУ Инной Шевченко. Первое звено проекта — Центр микро- и малотоннажной химии — должны открыть уже в феврале.

По словам Юрия Борисовича, в рамках проекта планируются три современных учебно-лабораторных корпуса — международный, медицинский и химический — а также здания для формирования инновационного кластера.

В центре микро- и малотоннажной химии, как отмечается, будут создавать сложные химические соединения, чтобы «связать лабораторную науку и реальное производство».

Глава Ростовской области добавил, что «долина» должна стать площадкой, где образование, наука и промышленность работают как единая экосистема, а сам проект может войти в число ключевых для научно-технологического развития региона до 2030 года.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше