В Ростове на базе ЮФУ создадут «Технологическую долину»

В Ростове-на-Дону на базе кампуса ЮФУ планируют создать «Технологическую долину» с учебно-лабораторными корпусами и научно-производственными зданиями. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь после встречи с ректором ЮФУ Инной Шевченко. Первое звено проекта — Центр микро- и малотоннажной химии — должны открыть уже в феврале.