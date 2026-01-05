Ричмонд
Крымское предприятие задолжало своим сотрудникам свыше 1,7 миллиона рублей

После вмешательства прокуратуры права работников восстановлены.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе после вмешательства прокуратуры работодатель погасил задолженность по зарплате перед своими сотрудницами на сумму свыше 1,7 млн рублей.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района, было установлено, что с января по март 2025 года перед десятью сотрудниками компании образовалась задолженность по заработной плате в размере более 1,7 миллиона рублей. В связи с этим прокурор направил руководителю организации представление и инициировал дело об административном правонарушении, касающемся нарушения трудового законодательства.

После вмешательства прокуратуры права работников были полностью восстановлены, а задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.