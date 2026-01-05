ГАИ сказала, получат ли белорусы штрафы, если выбросят снег на проезжую часть. Подробности приводит издание «Дняпровец. Речица».
В отделе ГАИ Речицкого РОВД отметили, что выбрасывать снег на проезжую часть запрещено. И уточнили, что за подобное грозит штраф по статье 22.10 Кодекса об административных правонарушениях. В ведомстве добавили, что пять жителей Речицы уже были привлечены к ответственности. Для физлиц штраф может быть 25 базовых величин, или 1125 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
