ГАИ сказала, получат ли белорусы штрафы, если выбросят снег на проезжую часть

В отделе ГАИ Речицкого РОВД отметили, что выбрасывать снег на проезжую часть запрещено. И уточнили, что за подобное грозит штраф по статье 22.10 Кодекса об административных правонарушениях. В ведомстве добавили, что пять жителей Речицы уже были привлечены к ответственности. Для физлиц штраф может быть 25 базовых величин, или 1125 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).