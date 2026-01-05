Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ сказала, получат ли белорусы штрафы, если выбросят снег на проезжую часть

Пять белорусов получили штрафы, выбросив снег на проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сказала, получат ли белорусы штрафы, если выбросят снег на проезжую часть. Подробности приводит издание «Дняпровец. Речица».

В отделе ГАИ Речицкого РОВД отметили, что выбрасывать снег на проезжую часть запрещено. И уточнили, что за подобное грозит штраф по статье 22.10 Кодекса об административных правонарушениях. В ведомстве добавили, что пять жителей Речицы уже были привлечены к ответственности. Для физлиц штраф может быть 25 базовых величин, или 1125 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).

Кстати, долги белорусов по штрафам теперь могут автоматически списать с банковских карт.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.

А еще белорус судился со страховыми из-за отказа оплатить лечение в ОАЭ на $70 000.