Из Сочи в Атырау прямой рейс запускает российская авиакомпания

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. Российская авиакомпания «Азимут» открывает прямые рейсы между Сочи и Атырау, сообщили в аэропорту Сочи.
«В один из старейших городов Казахстана прямым рейсом из аэропорта Сочи! Со 2 июня 2026 года авиакомпания “Азимут” открывает рейсы в Атырау — город, с особой атмосферой, который стоит на границе Европы с Азией», — говорится в сообщении.
Рейсы, отметили в аэропорту, будут выполняться 2 раза в неделю — по вторникам и субботам, а приобрести билеты можно уже сейчас.
Авиакомпания «Азимут» — авиаперевозчик Юга России. Компания базируется сразу в нескольких городах.
в аэропорту Платов города Ростова-на-Дону,
в аэропорту Краснодар имени Екатерины II,
в аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова,
в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева в Москве.
в аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова.