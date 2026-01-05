Ричмонд
Из Сочи в Атырау прямой рейс запускает российская авиакомпания

Рейсы стартуют со 2 июня 2026 года.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. Российская авиакомпания «Азимут» открывает прямые рейсы между Сочи и Атырау, сообщили в аэропорту Сочи.

«В один из старейших городов Казахстана прямым рейсом из аэропорта Сочи! Со 2 июня 2026 года авиакомпания “Азимут” открывает рейсы в Атырау — город, с особой атмосферой, который стоит на границе Европы с Азией», — говорится в сообщении.

Рейсы, отметили в аэропорту, будут выполняться 2 раза в неделю — по вторникам и субботам, а приобрести билеты можно уже сейчас.

Авиакомпания «Азимут» — авиаперевозчик Юга России. Компания базируется сразу в нескольких городах.

в аэропорту Платов города Ростова-на-Дону,

в аэропорту Краснодар имени Екатерины II,

в аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова,

в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева в Москве.

в аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова.