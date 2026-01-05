Ричмонд
Глеб Никитин получил звание эколога-мецената года

Оно присваивается за поддержку экологических инициатив.

Источник: РИА "Новости"

Экологами-меценатами 2025 года по версии журнала «Экоград» стали председатель комиссии Госсовета по направлению «Экологическое благополучие» и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предприниматель Сергей Галицкий и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

Напомним, специальное звание присваивается за поддержку экологических инициатив, бескорыстное служение во имя сохранения эколого-экономической ценности природного капитала России. Это, по мнению экологов, является важнейшим элементом реализации национального проекта «Экологическое благополучие», который стартовал в 2025 году по поручению президента России.

Глеба Никитина представили к званию «Эколог-меценат года» за формулирование основных принципов экологического меценатства, формирование «экологической ответственности» и существенный вклад в организационное обоснование моделей и эффективных инструментов управления экологической устойчивостью, экосистемными услугами и природным капиталом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в этом году создано более 5 900 гектаров новых лесов.