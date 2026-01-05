Ричмонд
Башкирия в полтора раза перевыполнила план по производству беспилотников

Это в полтора раза больше, чем изначально запланированные 6 тысяч единиц.

Источник: AP 2024

В 2025 году в Башкортостане произвели свыше 9 тысяч беспилотных летательных аппаратов различных типов. Это в полтора раза больше, чем изначально запланированные 6 тысяч единиц, сообщает РБК-Уфа.

Производством гражданских дронов в республике занимаются три компании. Они выпускают в основном лёгкие БПЛА самолётного и мультироторного типа массой до 30 кг, а также тяжёлые модели «Уфимец-150» для сельского хозяйства и перевозки грузов. Также в республике активно развивается научно-производственный центр компетенций в области БПЛА, который объединяет 21 компанию-резидента. Планируется, что они смогут получить гранты на свои стартапы в рамках федерального проекта по беспилотным технологиям.

Отметим, что в 2023 году в республике за год было выпущено около 1 тысячи дронов, в 2024 году — уже свыше 4 тысяч.

