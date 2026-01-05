Под Сморгонью жители заметили ужа на снегу в январе 2026 года. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
В Сморгонском районе жители деревни Залесье заметили ужа на снегу в январе 2026 году. Белорусы гадают в соцсетях: каким образом змея могла появиться зимой. И допустили, что на подобное могла оказать влияние поздняя теплая осень, которая прервала зимний сон ужа.
Специалисты также отреагировали на фото и заметили, что встреча с ужом зимой в январе является редкостью. Однако паниковать не стоит. Змею лучше не тревожить, а просто дать возможность вернуться в безопасное укрытие.
