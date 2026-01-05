Озвучены подробности ДТП под Уфой с двумя погибшими

В госкомитете Башкирии по ЧС озвучили подробности ДТП с двумя легковушками, произошедшего сегодня утром, 5 января, в Уфимском районе. По данным экстренного ведомства, авария произошла около деревни Подымалово. Столкнулись «Лада Гранта» и «Toyota Vitz», а вовсе не «Ярис», как сообщалось ранее.
Как пояснили в госкомитете Башкирии по ЧС, лобовой удар был настолько сильным, что передняя часть кузова отечественной легковушки была «разрушена до неузнаваемости, а иномарку выбросило с дороги».
Как сообщали ранее в ГАИ по Башкирии, в аварии погибли два человека. Как оказалось, они находились в салоне «Гранты». Всего в отечественной машине ехали четыре человека: трое мужчин и женщина. При столкновении на месте происшествия погибла 25-летняя пассажирка и 28-летний водитель, а двоих пассажиров из этого автомобиля доставили в больницу.
— В автомобиле «Toyota Vitz» за рулем находилась женщина, она также пострадала. Все пострадавшие госпитализированы. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС деблокировали погибшего водителя из автомобиля Лада Гранта, — сообщили в экстренном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.