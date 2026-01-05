В Бобруйске разрыв газового баллончика выбил балконную раму. Подробности озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве сообщили, что в воскресенье, 4 января, около 14.28 в МЧС поступила информация о разрыве газового баллончика, объемом 0,52 литра. Инцидент случился на балконе в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Чонгарской в Бобруйске.
В МЧС уточнили, что никто не пострадал. И добавили, что в результате случившегося была выбита балконная рама, повреждены имущество, обшивка балкона, а также оконный блок в кухне квартиры.
«Целостность несущих конструкций дома не нарушена. Причина разрыва устанавливается», — сказали в ведомстве.
