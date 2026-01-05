Ричмонд
В Бобруйске разрыв газового баллончика выбил балконную раму

Взрыв газового баллончика случился в квартире в Бобруйске.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске разрыв газового баллончика выбил балконную раму. Подробности озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что в воскресенье, 4 января, около 14.28 в МЧС поступила информация о разрыве газового баллончика, объемом 0,52 литра. Инцидент случился на балконе в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Чонгарской в Бобруйске.

В МЧС уточнили, что никто не пострадал. И добавили, что в результате случившегося была выбита балконная рама, повреждены имущество, обшивка балкона, а также оконный блок в кухне квартиры.

«Целостность несущих конструкций дома не нарушена. Причина разрыва устанавливается», — сказали в ведомстве.

Тем временем работники МЧС спасли коня, упавшего в яму с ледяной водой под Минском.

Кстати, под Сморгонью жители заметили ужа на снегу в январе 2026 года.

Также мы собрали, что известно о поисках белорусской туристки под Мурманском на пятый день с ее исчезновения: с вертолета обследовали акватории Кольского залива и Баренцева моря.