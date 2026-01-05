Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти

На ручной досмотр отправляют легковые автомобили с автобоксом и автохолодильниками, отметил замминистра. На сканер — машины с негабаритным грузом, пассажирские микроавтобусы, даже если они пустые, а также авто с прицепами и автодома. Один цикл сканирования занимает около 20 минут, уточнил Овдиенко.
Паспортный контроль сейчас отсутствует, подчеркнул замминистра.
Паспортного досмотра на Крымском мосту нет. Главное — не быть в розыске. Долги, алименты и военную обязанность не смотрят. Можно быть гражданином любой страны — хоть марсианином. Номера — любые, которые пропускает ГАИ.
В багажнике можно провозить электросамокаты, сыпучие грузы — до пяти мешков по 25 кг и до 100 литров любых жидкостей, в том числе топлива, в любых канистрах.
Разрешены к провозу ножи, балончики, шокеры, сувенирные сабли, топоры, пневматическое оружие, рации — на них документы не спрашивают. На травматическое и охотничье оружие нужны документы.
А вот любая пиротехника запрещена. Кроме бенгальских огней.
«Они не смогут быстро покинуть мост в случае тревоги», — пояснил в своем Telegram-канале Овдиенко.
Кроме того, есть транспорт, по правилам проезда которого информация уточняется непосредственно в день проезда.
«Грузопассажирские фургоны без окон сзади — не пустят. Грузопассажирские фургоны с окнами сзади — решение принимают на месте. Пассажирские фургоны со снятыми сидениями, используемые для перевозок грузов — могут не пустить вообще или пустят после полной выгрузки на ручной досмотр, проверки и скана на инспекционно досмотровом комплексе», — акцентировал замминистра.
Заместитель министра транспорта также рассказал, почему на мосту бывают задержки.
«На Тамани бывает ожидание 10−20 минут у шлагбаума — разводят потоки машин со сканера», — уточнил Овдиенко.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.