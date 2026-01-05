Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти

На ручной досмотр отправляют легковые автомобили с автобоксом и автохолодильниками, отметил замминистра. На сканер — машины с негабаритным грузом, пассажирские микроавтобусы, даже если они пустые, а также авто с прицепами и автодома. Один цикл сканирования занимает около 20 минут, уточнил Овдиенко.