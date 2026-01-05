Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко обозначил основные правила для сокращения времени досмотра на Крымском мосту. Он перечислил запреты и озвучил, что можно брать с собой.

Источник: РИА "Новости"

На ручной досмотр отправляют легковые автомобили с автобоксом и автохолодильниками, отметил замминистра. На сканер — машины с негабаритным грузом, пассажирские микроавтобусы, даже если они пустые, а также авто с прицепами и автодома. Один цикл сканирования занимает около 20 минут, уточнил Овдиенко.

Паспортный контроль сейчас отсутствует, подчеркнул замминистра.

Паспортного досмотра на Крымском мосту нет. Главное — не быть в розыске. Долги, алименты и военную обязанность не смотрят. Можно быть гражданином любой страны — хоть марсианином. Номера — любые, которые пропускает ГАИ.

Александр Овдиенко
Заместитель министра транспорта Крыма

В багажнике можно провозить электросамокаты, сыпучие грузы — до пяти мешков по 25 кг и до 100 литров любых жидкостей, в том числе топлива, в любых канистрах.

Разрешены к провозу ножи, балончики, шокеры, сувенирные сабли, топоры, пневматическое оружие, рации — на них документы не спрашивают. На травматическое и охотничье оружие нужны документы.

А вот любая пиротехника запрещена. Кроме бенгальских огней.

Высокогабаритному транспорту проезжать по мосту нельзя. Фуры и грузовики проверяют по свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС). Не пропустят также электромобили и все виды гибридов, а также людей на велосипеде, мопеде, скутере, багги, квадроцикле, моноколесе, (электро)самокате, сегвее, лошади или в повозке.

«Они не смогут быстро покинуть мост в случае тревоги», — пояснил в своем Telegram-канале Овдиенко.

Кроме того, есть транспорт, по правилам проезда которого информация уточняется непосредственно в день проезда.

«Грузопассажирские фургоны без окон сзади — не пустят. Грузопассажирские фургоны с окнами сзади — решение принимают на месте. Пассажирские фургоны со снятыми сидениями, используемые для перевозок грузов — могут не пустить вообще или пустят после полной выгрузки на ручной досмотр, проверки и скана на инспекционно досмотровом комплексе», — акцентировал замминистра.

Заместитель министра транспорта также рассказал, почему на мосту бывают задержки.

«На Тамани бывает ожидание 10−20 минут у шлагбаума — разводят потоки машин со сканера», — уточнил Овдиенко.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.

Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше