Коммунальные службы Уфы убирают снег в усиленном режиме

Отмечается, что работа коммунальных служб организована в две смены в усиленном режиме. Ночью город очищали 50 дорожных рабочих и 171 единица техники. Они расчищали главные улицы города, особое внимание уделяли тротуарам и подъездам к остановкам общественного транспорта — за прошедшие сутки вывезли 17 540 куб. м снега.