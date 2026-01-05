Коммунальные службы Уфы убирают снег в усиленном режиме

По данным мэрии Уфы, городские службы за последние сутки использовали более 340 тонн противогололедных материалов для обработки мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей.
Отмечается, что работа коммунальных служб организована в две смены в усиленном режиме. Ночью город очищали 50 дорожных рабочих и 171 единица техники. Они расчищали главные улицы города, особое внимание уделяли тротуарам и подъездам к остановкам общественного транспорта — за прошедшие сутки вывезли 17 540 куб. м снега.
В дневную смену задействованы 417 сотрудников и 228 единиц коммунальной техники. По линии Управления жилищного хозяйства во дворах и на междворовых проездах работают 77 единиц техники, 377 дворников и свыше 130 привлеченных сотрудников.
На этот зимний период муниципальные предприятия подготовили 359 единиц снегоуборочной техники. На территории города располагается 14 полигонов для приема снежной массы и снегоплавильные пункты.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии вновь ожидается метель, водителей просят воздержаться от поездок.