Каток в ЦПКиО Волгограда выдержал испытание дождем и плюсом

Самый большой каток в Волгограде, который находится в Центральном парке культуры и отдыха, продолжает работу.

Источник: из архива V102.RU

Как сообщили в пресс-службе ЦПКиО, испытание дождем и плюсовой температурой лёд выдержал.

— Сеансы не отменяются. Ближайший будет в 16:30 мск, — уточнили в парке.

Желающих провести время на льду на удивление много. Чтобы не стоять в очереди, в ЦПКиО рекомендуют заранее пополнить карту парка.

Напомним, что январская оттепель началась в ночь с 4 на 5 января. В Волгограде пошел снегопад, который сменился ледяным дождем. Коммунальные и дорожные службы, а также УК продолжают устранять последствия непогоды.