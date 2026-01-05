Каток в ЦПКиО Волгограда выдержал испытание дождем и плюсом

Как сообщили в пресс-службе ЦПКиО, испытание дождем и плюсовой температурой лёд выдержал.
— Сеансы не отменяются. Ближайший будет в 16:30 мск, — уточнили в парке.
Желающих провести время на льду на удивление много. Чтобы не стоять в очереди, в ЦПКиО рекомендуют заранее пополнить карту парка.
Напомним, что январская оттепель началась в ночь с 4 на 5 января. В Волгограде пошел снегопад, который сменился ледяным дождем. Коммунальные и дорожные службы, а также УК продолжают устранять последствия непогоды.