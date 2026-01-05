Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда анонсировали масштабные преобразования в зоопарке

Ещё в планах строительство нового террариума.

В этом году калининградский зоопарк отметит 130-летие со дня основания. Его жду масштабные преобразования, сообщает пресс-служба городской администрации.

В центре внимания окажется жирафник. С приходом тепла, когда жирафы смогут в полной мере наслаждаться прогулками на свежем воздухе, планируется завершить реконструкцию их павильона. Новые смотровые стекла позволят гостям наблюдать за этими удивительными животными с близкого расстояния.

Также планируется капитальный ремонт бассейна ластоногих. Там обновят бассейн и благоустроят прилегающую территорию.

«Ещё в планах строительство нового террариума, который поразит своим разнообразием экзотических рептилий и амфибий. А также создание нового объекта для медведей, который обеспечит им простор и условия, максимально приближенные к естественным», — заявили в мэрии города.