Власти Калининграда анонсировали масштабные преобразования в зоопарке

В этом году калининградский зоопарк отметит 130-летие со дня основания. Его жду масштабные преобразования, сообщает пресс-служба городской администрации.
В центре внимания окажется жирафник. С приходом тепла, когда жирафы смогут в полной мере наслаждаться прогулками на свежем воздухе, планируется завершить реконструкцию их павильона. Новые смотровые стекла позволят гостям наблюдать за этими удивительными животными с близкого расстояния.
Также планируется капитальный ремонт бассейна ластоногих. Там обновят бассейн и благоустроят прилегающую территорию.
«Ещё в планах строительство нового террариума, который поразит своим разнообразием экзотических рептилий и амфибий. А также создание нового объекта для медведей, который обеспечит им простор и условия, максимально приближенные к естественным», — заявили в мэрии города.