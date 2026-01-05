Умерла балерина Эмма Минченок

«Мои искренние соболезнования [сыну] Андрею Борисовичу Брегвадзе. Эмме Владимировне — вечная и светлая память», — говорится в сообщении.
Минченок родилась 29 августа 1932 года в Ленинграде. До середины 1943 года проживала в блокадном городе, затем семью эвакуировали. По возвращении окончила среднюю школу и Ленинградское хореографическое училище. После девушку приняли в труппу Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) — там она прошла путь от кордебалета до главных партий.
Минченок — вдова артиста балета и педагога Бориса Брегвадзе, он скончался в 2012 году в возрасте 86 лет. У пары есть сын Андрей, выпускник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой — он выступал на сцене Малого оперного театра (Михайловский театр).