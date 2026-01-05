«Росводоканал Омск» призвал не забивать канализацию недоеденными салатами

В Омске «Водоканал» напомнил, что канализация не предназначена для еды, оставшейся с праздничного стола. Он выпустил обращение об этом во «ВКонтакте».
«Пожалуйста, не смывайте в унитаз оливье, другие пищевые отходы, салфетки, средства личной гигиены и бытовой мусор», — говорится в напоминании.
Такое использование канализации быстро приводит к засорам и авариям, которых легко избежать, но тяжело устранять их последствия. Поэтому все названный мусор абонентов призывают бросать только в мусорное ведро.
Стоит отметить, что на проблему обращают в праздничные дни. В Петербурге вышло такое же предупреждение от местной компании, но как видео с пародией на «Матрицу» с Нео и Морфеусом. И вышло оно еще до 31 декабря, 25-го. А два года назад также питерский «Водоканал» снял видео про это в стиле сериала «Слово пацана».
Ранее мы писали, что «Росводоканал Омск» за 111 млн рублей отремонтирует сети канализации в Амурском поселке.