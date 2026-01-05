Минимальный взнос на капремонт вырос для волгоградцев на 25% в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Волгоградской области установили в размере 13,66 рубля за квадратный метр общей площади в месяц. Соответствующее постановление администрации региона регулирует плату на трехлетний период. Взносы на капремонт в 2026 году вырастут сразу на 25%.
В 2025 году волгоградцы платили за капитальный ремонт по 10,93 рубля. Так что сумма платежа с каждого квадрата вырастет на 2,73 рубля. Для владельцев однокомнатных квартир взнос на капремонт подрастет примерно на 100 рублей в месяц, для жителей трешек сумма увеличится почти на 200.
В январе жители региона оплатят квитанции за декабрь. Прибавку же увидят в счетах, которые придут в конце месяца.
В следующем, 2027 году, за капитальный ремонт волгоградцы будут платить уже по 17,08 рубля. Плата вырастет еще на 25%.