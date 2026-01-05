Ричмонд
В Таганроге из-за сильного ветра и мокрого снега отключали свет

Утром в Таганроге пропадало электричество из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге утром фиксировали аварийные отключения электроснабжения в ряде районов из-за неблагоприятной погоды — сильного ветра и мокрого снега, сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, на данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

Глава Таганрога поблагодарила энергетиков за оперативную работу и отметила, что подачу электроэнергии восстановили в кратчайшие сроки. Жителям рекомендовали уточнять информацию о ситуации через диспетчерские службы.

Для получения актуальной информации можно обратиться в городскую аварийно диспетчерскую службу по телефону 8 (8634) 43−12−09, а также в оперативно-диспетчерскую службу ПО ЮЗЭС ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго»: 8 (8634) 62−49−43 и 8−928−159−00−76.