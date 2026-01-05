Нижегородец второй раз лишился мотоцикла за пьяную езду

Интересно, что в июне 2024 года этот молодой водитель уже был осужден за пьяную езду и даже за попытку дать взятку. Тогда суд назначил ему 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно, выписал штраф в 60 тысяч рублей и лишил права управления транспортом на два с половиной года.