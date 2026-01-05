Нижегородец второй раз лишился мотоцикла за пьяную езду

В Воскресенском районе сотрудники полиции изъяли мотоцикл у местного жителя, который повторно попался на нетрезвом вождении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
На трассе Воздвиженское — Большое Поле патруль ГАИ остановил мотоцикл «Минск» без государственных номеров. Проверка показала, что 21-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя отстранили от управления и доставили в отдел полиции.
Интересно, что в июне 2024 года этот молодой водитель уже был осужден за пьяную езду и даже за попытку дать взятку. Тогда суд назначил ему 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно, выписал штраф в 60 тысяч рублей и лишил права управления транспортом на два с половиной года.
Несмотря на судимость, нижегородец снова выпил и выкатил мотоцикл на дорогу. В отношении него возбуждено новое уголовное дело. До решения суда полицейские официально изъяли принадлежащий подозреваемому мотоцикл и поместили его на спецстоянку.