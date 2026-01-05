Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец второй раз лишился мотоцикла за пьяную езду

Нетрезвый водитель сел за байк, уже имея условный срок за аналогичное нарушение.

Источник: Комсомольская правда

В Воскресенском районе сотрудники полиции изъяли мотоцикл у местного жителя, который повторно попался на нетрезвом вождении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На трассе Воздвиженское — Большое Поле патруль ГАИ остановил мотоцикл «Минск» без государственных номеров. Проверка показала, что 21-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя отстранили от управления и доставили в отдел полиции.

Интересно, что в июне 2024 года этот молодой водитель уже был осужден за пьяную езду и даже за попытку дать взятку. Тогда суд назначил ему 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно, выписал штраф в 60 тысяч рублей и лишил права управления транспортом на два с половиной года.

Несмотря на судимость, нижегородец снова выпил и выкатил мотоцикл на дорогу. В отношении него возбуждено новое уголовное дело. До решения суда полицейские официально изъяли принадлежащий подозреваемому мотоцикл и поместили его на спецстоянку.