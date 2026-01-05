Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии вновь ввели ограничения для грузовиков и автобусов из-за метели

Они будут действовать с 5 по 6 января.

Источник: Госкомитет по ЧС РБ

В Башкортостане из-за сильного снега, метели и ухудшения видимости ввели временное ограничение движения для грузового транспорта и автобусов. Ограничения действуют с 16:30 на нескольких ключевых участках дорог.

Под запрет попали трассы регионального значения:

Магнитогорск — Ира (затронуты Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский районы).

Юлдыбаево — Акъяр — Сара (Зилаирский, Хайбуллинский районы).

Уфа — Инзер — Белорецк (Архангельский, Белорецкий районы).

А также межмуниципальная дорога Сибай — Акъяр (Баймакский, Хайбуллинский районы).

Ориентировочное время действия ограничений — до 09:00 6 января 2026 года. Окончательное решение о снятии будет зависеть от улучшения погоды и завершения работ дорожных служб.

МЧС и Госкомитет по ЧС рекомендуют водителям отложить поездки в этих направлениях. Тем, кто уже в пути, советуют остановиться в ближайшем населённом пункте или на оборудованной стоянке.

Напомним, ранее в республике закрывался 31 участок дорог из-за неблагоприятных условий. Они будут продолжаться еще несколько дней. Несмотря на все меры, в регионе за сутки произошло более 90 аварий.