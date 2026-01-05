В Башкирии вновь ввели ограничения для грузовиков и автобусов из-за метели

В Башкортостане из-за сильного снега, метели и ухудшения видимости ввели временное ограничение движения для грузового транспорта и автобусов. Ограничения действуют с 16:30 на нескольких ключевых участках дорог.
Под запрет попали трассы регионального значения:
Магнитогорск — Ира (затронуты Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский районы).
Юлдыбаево — Акъяр — Сара (Зилаирский, Хайбуллинский районы).
Уфа — Инзер — Белорецк (Архангельский, Белорецкий районы).
А также межмуниципальная дорога Сибай — Акъяр (Баймакский, Хайбуллинский районы).
Ориентировочное время действия ограничений — до 09:00 6 января 2026 года. Окончательное решение о снятии будет зависеть от улучшения погоды и завершения работ дорожных служб.
МЧС и Госкомитет по ЧС рекомендуют водителям отложить поездки в этих направлениях. Тем, кто уже в пути, советуют остановиться в ближайшем населённом пункте или на оборудованной стоянке.
Напомним, ранее в республике закрывался 31 участок дорог из-за неблагоприятных условий. Они будут продолжаться еще несколько дней. Несмотря на все меры, в регионе за сутки произошло более 90 аварий.