Аэропорты Краснодара и Сочи парализованы задержками рейсов

В аэропортах Краснодарского края задержано более двадцати рейсов на прилет и вылет. Среди пострадавших авиакомпаний — «Победа», «Ред вингс», «Россия» и «Уральские авиалинии».
Наибольшее число задержек зафиксировано в Сочи, где не смогли вовремя вылететь или прилететь 17 рейсов из Батуми («Ред вингс»), Москвы, Саратова, Кирова («Победа»), Москвы («Уральские авиалинии»), а также из Санкт-Петербурга («Смартавиа»). Среди рейсов на вылет — в Санкт-Петербург («Россия»), Москву и Киров («Победа»), а также в Москву («Уральские авиалинии»).
В Краснодаре задержки коснулись рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы и Стамбула («Победа»), а также из Батуми («Ред вингс»). На вылет ожидают рейсы в Ташкент («Азимут»), Санкт-Петербург («Победа») и Батуми («Ред вингс»).
Причины задержек пока не сообщаются. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропортов.