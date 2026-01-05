Аэропорты Краснодара и Сочи парализованы задержками рейсов

Наибольшее число задержек зафиксировано в Сочи, где не смогли вовремя вылететь или прилететь 17 рейсов из Батуми («Ред вингс»), Москвы, Саратова, Кирова («Победа»), Москвы («Уральские авиалинии»), а также из Санкт-Петербурга («Смартавиа»). Среди рейсов на вылет — в Санкт-Петербург («Россия»), Москву и Киров («Победа»), а также в Москву («Уральские авиалинии»).