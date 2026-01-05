Власти уточнили, кому положен льготный проезд по Восточному выезду из Уфы

В прошлом году на право льготного проезда по Восточному выезду из Уфы подали 3694 заявления от жителей республики. По данным правительства региона, все эти заявления подавались в электронном виде и позволят водителям получать либо скидку при оплате проезда, либо он станет бесплатным.
В республиканском Кабмине уточняют, что на данный момент бесплатный проезд по дороге Восточного выезда из Уфы положен ветеранам боевых действий, Велико Отечественной войны и их сопровождающих, участники СВО и члены семей погибших участников СВО.
Бесплатный проезд по Восточному выезду положен также владельцам электромобилей, а владельцы машин на газовом топливе могут получить скидку 50% на оплату проезда.
