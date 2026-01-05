Для новосибирцев: ещё немного волшебства к Рождеству

12
В предвкушении праздника мы попросили нейросети создать цифровые открытки к светлому празднику Рождеству — тёплые, загадочные и по-своему прекрасные. В них — отражение чуда, каким его видит искусственный разум.
