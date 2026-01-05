В Ростовской области учителям пересчитали зарплаты и выплатили свыше 116 млн рублей

В Ростовской области прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав работников учреждений образования и выявила нарушения при начислении выплат. По данным надзорного ведомства, педагоги более 300 школ в 45 муниципальных образованиях региона получали положенные доплаты не в полном объеме.