В Ростовской области учителям пересчитали зарплаты и выплатили свыше 116 млн рублей

В Ростовской области прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав работников учреждений образования и выявила нарушения при начислении выплат. По данным надзорного ведомства, педагоги более 300 школ в 45 муниципальных образованиях региона получали положенные доплаты не в полном объеме.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура приняла меры реагирования. В результате вмешательства, как уточнили в ведомстве, учителям произвели перерасчет и выплатили недополученные суммы.
Общий объем перерасчета и выплат педагогическим работникам Ростовской области составил свыше 116 млн рублей.
