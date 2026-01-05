Ричмонд
В Ростовской области учителям пересчитали зарплаты и выплатили свыше 116 млн рублей

В Ростовской области педагогам доначислили 116 млн рублей после проверки прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав работников учреждений образования и выявила нарушения при начислении выплат. По данным надзорного ведомства, педагоги более 300 школ в 45 муниципальных образованиях региона получали положенные доплаты не в полном объеме.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура приняла меры реагирования. В результате вмешательства, как уточнили в ведомстве, учителям произвели перерасчет и выплатили недополученные суммы.

Общий объем перерасчета и выплат педагогическим работникам Ростовской области составил свыше 116 млн рублей.

