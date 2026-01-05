Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмены Петербурга продолжат получать ежемесячные призовые

Петербург продлил призовые выплаты спортсменам до конца 2026 года.

Источник: Reuters

В Санкт-Петербурге продлили действие ежемесячных призовых выплат спортсменам на 2026 год. Закон подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Подписанный документ предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Он продлевает меру социальной поддержки для спортсменов, ставших призерами Всероссийской спартакиады, чемпионатов России и первенств страны среди юниоров.

Мера поддержки была введена в связи с ограничением участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Выплаты призваны компенсировать отсутствие международных стартов и сохранить мотивацию спортсменов.

Ежемесячные призовые выплаты были утверждены в Санкт-Петербурге в начале 2023 года. Тогда Законодательное собрание города поддержало законопроект о поощрении спортсменов-призеров. Размер выплаты составляет 57 тысяч рублей.

Продление действия меры позволит спортсменам Санкт-Петербурга получать финансовую поддержку и в 2026 году.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше