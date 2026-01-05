Стало известно, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь

Ранее в пресс-службе Системного оператора рассказывали РИА Новости, что регулятор ожидает роста энергопотребления в России в следующем году на 2,2%. Там также заявляли, что по прогнозу на 2025 год энергопотребление может снизиться на 0,5% или остаться на уровне 2024 года, то есть на уровне 1,19 триллиона кВт.ч.