Стало известно, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Энергопотребление по всей России в новогоднюю ночь снижается примерно на 3 ГВт от уровня предыдущей ночи, несмотря на ночное празднование, рассчитали для РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы («СО ЕЭС»).
«В новогодние праздники существенно снижается промышленное потребление. И несмотря на увеличение бытового потребления, в целом по энергосистеме мы всегда видим устойчивое существенное снижение нагрузки… Страна встречает Новый год с нагрузкой примерно на 3 ГВт ниже, чем в предшествующую ночь», — заявили в регуляторе.
Также в течение новогодних праздников дневной максимум потребления уменьшается на 8−10 ГВт от предшествующих дней декабря — это порядка 7% от дневного максимума в обычные выходные дни.
Наибольшее снижение приходится на 1 и 2 января. А к 5−6 января энергопотребление постепенно выходит на уровень обычных выходных дней, добавили в «СО ЕЭС».
Ранее в пресс-службе Системного оператора рассказывали РИА Новости, что регулятор ожидает роста энергопотребления в России в следующем году на 2,2%. Там также заявляли, что по прогнозу на 2025 год энергопотребление может снизиться на 0,5% или остаться на уровне 2024 года, то есть на уровне 1,19 триллиона кВт.ч.