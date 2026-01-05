Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о том, что в регионе снова наблюдается ухудшение погодных условий. Местами идет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров и менее. Ветер местами усилится до 20 метров в секунду.