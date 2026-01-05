Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о том, что в регионе снова наблюдается ухудшение погодных условий. Местами идет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров и менее. Ветер местами усилится до 20 метров в секунду.
«В таких неблагоприятных погодных условиях рекомендуем водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, особенно в ночное время. При движении водителям следует неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», — обратился к участникам дорожного движения Владимир Севастьянов.
Он напомнил, что попавшие в трудную ситуацию на дороге могут круглосуточно позвонить в ГАИ республики по номерам:
