Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением

На республику обрушился снегопад.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 80% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: пресс-служба / ГАИ РБ

Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о том, что в регионе снова наблюдается ухудшение погодных условий. Местами идет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров и менее. Ветер местами усилится до 20 метров в секунду.

«В таких неблагоприятных погодных условиях рекомендуем водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, особенно в ночное время. При движении водителям следует неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», — обратился к участникам дорожного движения Владимир Севастьянов.

Он напомнил, что попавшие в трудную ситуацию на дороге могут круглосуточно позвонить в ГАИ республики по номерам: 8 (347) 235−84−02, 233−27−31.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии вновь ожидается метель, водителей просят воздержаться от поездок.