Путин поручил разработать комплекс мер по ответственному отцовству

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: разработки и реализации комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного (ответственного) отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании, на ведение мужчинами здорового образа жизни и сохранение их репродуктивного здоровья», — говорится в перечне.