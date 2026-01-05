Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил разработать комплекс мер по ответственному отцовству

Путин поручил разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать комплекс мер для формирования ответственного отцовства с целью преодоления негативных демографических тенденций.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: разработки и реализации комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного (ответственного) отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании, на ведение мужчинами здорового образа жизни и сохранение их репродуктивного здоровья», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов РФ.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше