«Сильный снег и морозы до −26 градусов». Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси

Белгидромет сказал белорусам об усилении морозов до −26 градусов и сильный снег. Подробности БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Беларуси в период с 9 по 11 января. Все дело в том, что перемещение воздушной массы арктического происхождения усилится и температурный фон существенно понизится. Так, ночью ожидается от −9 до −23 градусов. А 10 и 11 января при условии малооблачной погоды возможны морозы от −25 до −26 градусов.
В пятницу, 9 января, из-за смещения фронтальных разделов на большей части страны ожидается снег, а ночью по северо-восточной части — сильный снег. Однако в отдельный районах Беларуси дискомфорта добавят сильный порывистый ветер порывами от 15 до 18 метров в секунду и метель. На отдельных участках дорогах гололедица. В ночные часы окажется от −9 градусов по юго-востоку и до −20 градусов по северной части. Днем синоптики прогнозируют от −8 до −15 градусов.
В субботу, 10 января, в ночные часы будет без осадков, а днем местами по Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью синоптики прогнозируют от −17 до −23 градусов, местами возможны морозы и до −26 градусов. Днем будет от −10 до −17 градусов.
В воскресенье, 11 января, местами по стране пройдет кратковременный снег, днем по юго-западной части с мокрым снегом. Вместе с тем по юго-западу вероятен слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью температура воздуха составит от −12 по западу и до −22 градусов по востоку. При прояснениях ожидается до −25 градусов по восточной части. Днем будет от −6 до −13 градусов, а по юго-западу — от −1 до 5 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года: «Будет много снега и теплее нормы».
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством.