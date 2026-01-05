«Сильный снег и морозы до −26 градусов». Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси

В воскресенье, 11 января, местами по стране пройдет кратковременный снег, днем по юго-западной части с мокрым снегом. Вместе с тем по юго-западу вероятен слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью температура воздуха составит от −12 по западу и до −22 градусов по востоку. При прояснениях ожидается до −25 градусов по восточной части. Днем будет от −6 до −13 градусов, а по юго-западу — от −1 до 5 градусов.