Путин поручил повысить доступности такси для семей с детьми

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о том, как повысить доступность такси для семей с детьми — утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.