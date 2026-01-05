Ричмонд
Путин поручил повысить доступности такси для семей с детьми

Путин поручил Кабмину проработать повышение доступности такси для семей с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о том, как повысить доступность такси для семей с детьми — утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по повышению доступности услуг такси для семей, имеющих детей”, — говорится там.