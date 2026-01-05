В Башкирии второй раз за сутки ограничили движение на трассах из-за метели

Кроме того, ориентировочно до 21:00 сегодня, 5 января 2026 года, ограничен проезд по участку федеральной трассы Уфа-Оренбург. Как передают в экстренных службах, с 27 километра (Дубки), 112 километр (Стерлитамак) и по 274 км (н.п. Новомурапталово) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов.