В Башкирии второй раз за сутки ограничили движение на трассах из-за метели

Вечером 5 января в Башкирии вновь ввели ограничения на дорогах республики. Из-за неблагоприятных погодных условий с 16:30 временно ограничено движение для грузовых машин и пассажирского транспорта на некоторых участках.
По данным МЧС по Башкирии большегрузам и пассажирским автобусам временно закрыт проезд на участках:
— На трассе Магнитогорск — Ира (км 84+100 — км 393+500) на территории Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчинского и Куюргазинского районов республики.
— На участке дороги Юлдыбаево — Акъяр — Сара (км 0+000 — км 80+600). Этот участок находится в Зилаирском и Хайбуллинском районах Башкирии.
— На участке дороги Уфа — Инзер — Белорецк (км 67 — 204), движение ограничено на территории Архангельского и Белорецкого районов республики.
— На дороге Сибай — Акъяр на участке км 0+000 — км 102+800. Этот участок расположен в Баймакском и Хайбуллинском районах республики.
— Ориентировочное время окончания ограничения: 09:00 06 января 2026 года. Окончательное время снятия ограничений может быть скорректировано в зависимости от развития метеообстановки и результатов работ дорожных служб, — отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Кроме того, ориентировочно до 21:00 сегодня, 5 января 2026 года, ограничен проезд по участку федеральной трассы Уфа-Оренбург. Как передают в экстренных службах, с 27 километра (Дубки), 112 километр (Стерлитамак) и по 274 км (н.п. Новомурапталово) ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов.
