Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал преодоление негативных тенденций в демографии ключевой задачей

Путин назвал преодоление негативных тенденций в демографии ключевой задачей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Преодоление негативных тенденций в демографии названо одной из ключевых задач, требующих решения в 2026 году, говорится в поручениях президента России Владимира Путина.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: а) преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации», — говорится в перечне.