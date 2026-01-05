Путин назвал преодоление негативных тенденций в демографии ключевой задачей.

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Преодоление негативных тенденций в демографии названо одной из ключевых задач, требующих решения в 2026 году, говорится в поручениях президента России Владимира Путина.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: а) преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации», — говорится в перечне.