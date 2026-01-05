«Обелить» экономику и повысить рождаемость в России — поручения Путина

«Одобрить в целом представленные на заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые правительством “Ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года” с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений», — говорится в поручении.
Обеспечить рост экономики
В частности, правительству совместно с Банком России и исполнительными органами поручено в 2026 году преодолеть сложившиеся негативные тенденции развития демографической ситуации, восстановить темпы роста экономики, а также повысить производительность труда.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:… Обеспечение реализации плана мероприятий по “обелению” отдельных секторов экономики», — отмечается в документе.
В документе отмечаются также восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности, расширение импорта приоритетных групп товаров и услуг.
Поддержать семьи
Кроме того, президент поручил до 1 июня 2026 года предусмотреть увеличение размера господдержки семей, в том числе на улучшение их жилищных условий, в зависимости от количества детей.
«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье”, — говорится в сообщении.
Регионам рекомендовано повысить доступность продленки в школах для учеников начальных классов.
Также в перечне:
Борьба с мошенниками и безопасность общества
В документе также прописывается необходимость представить предложения о новых способах борьбы с интернет-мошенниками; принять меры для устойчивого развития «Почты России»; усовершенствовать организацию экологического туризма на охраняемых территориях; создать параметры для размещения дата-центров с учетом свободных энергомощностей и развития энергетики.
Важно также подготовить инициативы для развития среднего профессионального образования. И внести изменения в законы для повышение эффективности госзакупок.