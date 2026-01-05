«Обелить» экономику и повысить рождаемость в России — поручения Путина

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию” и представить предложения… по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье”, — говорится в сообщении.