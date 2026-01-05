Ричмонд
Путин поручил актуализировать программы повышения рождаемости

Путин поручил актуализировать региональные программы повышения рождаемости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ актуализировать региональные программы повышения рождаемости, доложить о результатах до 1 июня.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов РФ.

