Сотрудники милиции спасли минчанина, который провалился под лед на Свислочи. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.
Ночью в момент несения службы сотрудники милиции роты ППСМ Центрального РУВД в стороне от маршрута патрулирования заметили тонущего человека в реке Свислочь. Милиционеры пришли на помощь мужчине, вытащив его из ледяной воды.
«Незамедлительно вызвав скорую помощь, сотрудники вынесли пострадавшего к дороге, куда могли подъехать медики», — отметили в ГУВД.
До момента приезда врачей скорой помощи, сотрудники милиции отогревали мужчину подручными средствами. Благодаря этому удалось избежать серьезных последствий. 37-летнему жителю Минска была оказана необходимая медпомощь, его здоровью ничего не угрожает.
